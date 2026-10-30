HAESUNG DS vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HAESUNG DS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 911,76 KRW gegenüber 828,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 245,30 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HAESUNG DS einen Umsatz von 178,59 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at