HAESUNG DS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HAESUNG DS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1123,53 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HAESUNG DS -26,000 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 211,10 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 157,38 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at