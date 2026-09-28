Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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28.09.2026 08:43:25
Hafary founding family makes bid to take company private at S$0.64 a share
It cites low trading liquidity and mounting compliance costs as reasons to delistWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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