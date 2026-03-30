Hafei Aviation Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hafei Aviation Industry hat am 28.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,250 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Hafei Aviation Industry 14,04 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,800 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,720 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,98 Prozent auf 29,06 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 29,65 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at