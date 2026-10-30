Hafei Aviation Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hafei Aviation Industry präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 2,71 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 43,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hafei Aviation Industry 4,81 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at