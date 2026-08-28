Hafei Aviation Industry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hafei Aviation Industry hat sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,100 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Hafei Aviation Industry mit einem Umsatz von insgesamt 6,63 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,86 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 15,65 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at