Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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29.09.2026 11:05:06
Hafen in Janbu nimmt Exporte auf: Wichtige Ost-West-Ölpipeline in Saudi-Arabien ist wieder in Betrieb
Saudi-Arabien kann im Osten durch die iranische Blockade der Straße von Hormus kein Öl mehr exportieren. Umso mehr Bedeutung kommt dem Westen des Landes zu, doch auch dort gibt es nach Angriffen auf eine Pipeline große Probleme. Nun ist diese zwar wieder in Betrieb, aber nicht mit voller Kapazität.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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