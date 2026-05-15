KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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15.05.2026 16:50:00
Haftbefehl abgelehnt: KI-Treffer ist für Richter nur ein vager Hinweis
Ein Amtsgericht bremst den Einsatz von Gesichtserkennung und stärkt die Rechte von Beschuldigten gegenüber undurchsichtigen IT-Ermittlungswerkzeugen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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