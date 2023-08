Haftstrafe für Kreml-Kritiker Nawalny um 19 Jahre verlängert

Melechowo (Reuters) - Der inhaftierte russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ist nach Angaben von Unterstützern zu einer weiteren langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Ein Gericht habe am Freitag wegen verschiedener Vorwürfe eine Strafe von zusätzlichen 19 Jahren Haft verhängt, erklärten Unterstützer Nawalnys. Der Kritiker von Präsident Wladimir Putin sitzt bereits Strafen von insgesamt elfeinhalb Jahren in einer Strafkolonie ab. Die Staatsanwaltschaft warf Nawalny unter anderem die Anstiftung und Finanzierung extremistischer Aktivitäten und die Gründung einer extremistischen Organisation vor. Der 47-Jährige wies die Anschuldigungen im Vorfeld des Urteils als frei erfunden zurück und argumentierte, sie dienten nur dazu, ihn zum Schweigen zu bringen.

Bereits am Donnerstag hatte Nawalny erklärt, er rechne mit einer Strafe knapp unter der von der Staatsanwaltschaft geforderten Dauer von 20 Jahren. Nawalny hatte vor der Verkündung auch geschrieben, dass das neue Urteil gegen ihn der gesellschaftlichen Einschüchterung diene. Er sitzt nach einer Verurteilung wegen Betruges in der Strafkolonie Melechowo etwa 235 Kilometer östlich von Moskau ein.

In der Strafkolonie tagte auch das Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Verhandlung am Freitag wurde per Video in einen Raum für Journalisten übertragen. Nawalny verfolgte die Urteilsverkündung an der Seite seiner Anwälte und lächelte gelegentlich. Was gesprochen wurde, war in der Videoübertragung jedoch kaum zu hören. Nawalnys Team gab das Strafmaß anschließend bekannt.

Nawalny und seine Unterstützer haben in sozialen Netzwerken immer wieder Korruption und Machtmissbrauch von Putin und seinen Gefolgsleuten angeprangert. Nawalny hat die russische Führung wiederholt als "Schurken und Diebe" bezeichnet. Seine Unterstützer setzten ihre Arbeit auch nach seiner Inhaftierung fort. Im Juni hatte Nawalny aus der Haft heraus eine neue Kampagne gegen Putin angekündigt.

Der Oppositionspolitiker wurde im Januar 2021 nach seiner Rückkehr nach Russland festgenommen. Im August 2020 war er auf einem innerrussischen Flug zusammengebrochen. Zunächst wurde er in Russland behandelt, dann in die Berliner Charite verlegt. Dort wurde eine Vergiftung mit einem Nervengift festgestellt. Die Regierung in Moskau hat Vorwürfe zurückgewiesen, russische Behörden hätten versucht, ihn zu töten.

BAERBOCK KRITISIERT URTEIL ALS BLANKES UNRECHT

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock kritisierte das Urteil. "Dass Russlands Willkürjustiz Alexej Nawalny weitere 19 Jahre wegsperrt, ist blankes Unrecht. Putin fürchtet nichts mehr als Eintreten gegen Krieg und Korruption und für Demokratie - selbst aus der Gefängniszelle heraus. Er wird damit kritische Stimmen nicht zum Schweigen bringen", schrieb sie auf X (ehemals Twitter).

Seit dem Einmarsch in die Ukraine im vergangenen Jahr hat Russland seine Maßnahmen gegen Regierungskritiker drastisch verschärft. Im April war ein weiterer prominenter Regierungskritiker zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Moskau befand damals Wladimir Kara-Mursa des Hochverrats und weiterer Vergehen schuldig und ordnete 25 Jahre Lagerhaft an. Kara-Mursa war jahrelang in der Opposition tätig. Er war ein enger Vertrauter des Politikers Boris Nemzow, der 2015 in der Nähe des Kreml ermordet wurde. Kara-Mursa setzte sich bei ausländischen Regierungen und Institutionen für die Verhängung von Sanktionen gegen Russland und einzelne Russen wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen ein.

