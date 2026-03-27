Haga: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Haga hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Umsatz lag bei 7,4 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 7,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,8 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,180 BRL beziffert. Im Vorjahr hatten 0,220 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,59 Prozent auf 28,47 Millionen BRL ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 29,53 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at