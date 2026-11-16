Haga hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Haga hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 BRL präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,080 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Haga in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,4 Millionen BRL im Vergleich zu 7,9 Millionen BRL im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at