Haga präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Haga äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Haga ein EPS von 0,080 BRL je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 7,4 Millionen BRL – das entspricht einem Abschlag von 6,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,9 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at