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27.03.2026 06:31:29
Haga veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Haga hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,8 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,4 Millionen BRL ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,180 BRL. Im Vorjahr hatte Haga 0,220 BRL je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 28,47 Millionen BRL in den Büchern – ein Minus von 3,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Haga 29,53 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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