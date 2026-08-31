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31.08.2026 16:40:23

Hagel: Die Vaudoise erwartet mehr als 2 000 Schadenfälle

Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges
Hagel: Die Vaudoise erwartet mehr als 2 000 Schadenfälle

31.08.2026 / 16:40 CET/CEST

Lausanne, 31. August 2026 – Das Hagelunwetter vom 28. August 2026 in den Regionen Aarau, Olten, Solothurn und Zürich hat zahlreiche Schäden an Fahrzeugen verursacht. Im Sinne ihrer Werte nah, vertrauenswürdig, menschlich und proaktiv richtet die Vaudoise mehrere Expertise-Zentren ein und unterstützt so Kundinnen und Kunden, deren Fahrzeug beschädigt wurde.

Der Vaudoise wurden bereits über 650 beschädigte Fahrzeuge gemeldet. Aufgrund dieses ersten Anhaltspunkts und angesichts des starken Hagels vom 28. August 2026 erwarten wir in den nächsten Tagen weitere Meldungen von über 2 000 beschädigten Fahrzeugen, mit einem Schadenwert von CHF 10 Millionen.

Dank der mobilen Expertise-Einheiten erhalten die betroffenen Kundinnen und Kunden schnell und unkompliziert Hilfe. Gérard Nerny, Leiter der Dienststelle Autoexpertisen, erklärt: «Die Nähe zu unseren Kunden hat für uns oberste Priorität. Darum richten wir unsere Expertise-Zentren so nah wie möglich am Ort des Wetterereignisses ein – und zwar zeitnah, sodass eine optimale Organisation gewährleistet ist.»

Betroffene Versicherte können einen Hagelschaden bei ihrer Agentur oder auf vaudoise.ch melden. Sie erhalten dann einen Link, um einen Termin zur Begutachtung ihres Fahrzeugs zu vereinbaren.

Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch.

Kontakt für Medienschaffende:
Valérie Beauverd, Kommunikationsexpertin, Media Relations, +41 618 87 25,
media@vaudoise.ch

Die Gruppe Vaudoise Versicherungen
Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2026-2027 verteilt sie so CHF 40 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vaudoise Assurances
Place de Milan
1001 Lausanne
Schweiz
Telefon: 0216188080
E-Mail: info@vaudoise.ch
Internet: www.vaudoise.ch
ISIN: CH0021545667
Valorennummer: 2154566
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2391234

 
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2391234  31.08.2026 CET/CEST

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