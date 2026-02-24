Hagel greift AfD an: 'Werden Menschen vor Ihnen beschützen'

STUTTGART (dpa-AFX) - Der CDU-Spitzenkandidat zur baden-württembergischen Landtagswahl, Manuel Hagel, hat eine Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD kategorisch ausgeschlossen. "Meine christdemokratische Partei wird mit der AfD Deutschland niemals koalieren oder kooperieren", sagte Hagel am Abend in der Live-Sendung "Die Debatte - wer überzeugt Baden-Württemberg?" im SWR.

Was die AfD fordere, sei wirtschaftspolitischer Wahnsinn, so Hagel. Eine Zusammenarbeit mit der Partei sei aber auch wegen ihres Menschenbilds unmöglich. Hagel bezog sich auf eine Äußerung des AfD-Co-Vorsitzenden Emil Sänze, der über CSU-Chef Markus Söder gesagt hatte: "Ich meine, Söder ist ja nicht nur körperlich behindert, auch manchmal geistig. (...) Aber wir lassen ihn leben - er ist ja immer mal wieder witzig." Bei der AfD gebe es offenbar einen Zusammenhang zwischen Behinderung und der Frage, wer leben dürfe, folgerte Hagel. "Wir werden unser Land und die Menschen in unserem Land vor Ihnen beschützen."

AfD-Spitzenkandidat Markus Frohnmaier wies den Vorwurf in der Sendung deutlich zurück. "Menschen mit Handicap, mit einer Behinderung, die werten wir als AfD nicht ab", sagte er. Er sei auch Vater zweier Kinder und würde beide genauso lieben, wenn sie eine Behinderung hätten.

In der Dreier-Debatte trafen die Spitzenkandidaten Hagel, Frohnmaier und Cem Özdemir (Grüne) aufeinander. Am 8. März findet die Landtagswahl statt. Amtsinhaber Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nicht mehr an. In Umfragen bleibt die CDU mit Abstand stärkste Kraft, auch wenn die Grünen zuletzt etwas aufholten./poi/DP/he