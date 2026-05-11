Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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11.05.2026 07:56:21
Haggling prices and chasing debts - tradespeople hit with cost of living headache
More than half of tradespeople have seen an increase of late payments compared to a year ago, a survey finds.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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