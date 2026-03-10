|
HAGIHARA INDUSTRIES: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
HAGIHARA INDUSTRIES hat am 09.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,41 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 60,74 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,13 Prozent zurück. Hier wurden 7,36 Milliarden JPY gegenüber 7,84 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.
