HAGIHARA INDUSTRIES präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HAGIHARA INDUSTRIES gab am 08.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38,80 JPY. Im Vorjahresviertel hatte HAGIHARA INDUSTRIES 26,25 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,56 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,37 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at