|
08.09.2026 06:31:28
HAGIHARA INDUSTRIES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
HAGIHARA INDUSTRIES hat am 07.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 50,98 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HAGIHARA INDUSTRIES noch ein Gewinn pro Aktie von 24,69 JPY in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,84 Prozent auf 9,39 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!