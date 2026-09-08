HAGIHARA INDUSTRIES veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

HAGIHARA INDUSTRIES hat am 07.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 50,98 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HAGIHARA INDUSTRIES noch ein Gewinn pro Aktie von 24,69 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,84 Prozent auf 9,39 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at