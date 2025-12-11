HAGIHARA INDUSTRIES zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HAGIHARA INDUSTRIES hat am 08.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,81 JPY gegenüber 16,67 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,71 Milliarden JPY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 128,49 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 110,63 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,57 Prozent auf 31,94 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at