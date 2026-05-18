HAGIWARA ELECTRIC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HAGIWARA ELECTRIC hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 30,01 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 60,20 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 76,60 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 63,82 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 151,94 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte HAGIWARA ELECTRIC 371,30 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 271,92 Milliarden JPY, während im Vorjahr 258,74 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at