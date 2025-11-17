HAGIWARA ELECTRIC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HAGIWARA ELECTRIC präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 83,29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 85,39 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,09 Prozent auf 67,48 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 69,63 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at