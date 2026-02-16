HAGOROMO FOODS informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

HAGOROMO FOODS präsentierte in der am 13.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 105,93 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 102,87 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 19,78 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at