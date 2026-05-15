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15.05.2026 06:31:29
HAGOROMO FOODS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
HAGOROMO FOODS lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 19,26 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HAGOROMO FOODS -31,990 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,39 Milliarden JPY – ein Plus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HAGOROMO FOODS 16,37 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 280,19 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 261,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 0,57 Prozent auf 75,08 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 74,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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