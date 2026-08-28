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28.08.2026 06:31:29
Haier Smart Home stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Haier Smart Home hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,71 HKD gegenüber 0,750 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,13 Prozent auf 90,27 Milliarden HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83,49 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,668 HKD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 85,25 Milliarden HKD geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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