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30.04.2026 06:31:29
Haier Smart Home verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Haier Smart Home hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Haier Smart Home in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 10,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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