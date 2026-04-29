Haier Smart Home vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Haier Smart Home präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,56 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Haier Smart Home noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 HKD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Haier Smart Home in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 83,15 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 84,59 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at