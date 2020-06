Haier wird als IoT-Ökosystem-Marke unter den BrandZ Top 100 der wertvollsten globalen Marken 2020 geführt

LONDON, 30. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Der chinesische Haushaltsgeräte-Gigant Haier wurde am 30. Juni als einzige IoT (Internet der Dinge)-Ökosystem-Marke in die Liste der BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2020 aufgenommen.

Das von der weltweit größten Kommunikationsdienstleistungsgruppe WPP und ihrem Beratungsunternehmen Kantar vorgestellte BrandZ-Ranking bezieht als einziges Verbraucherergebnisse mit ein, was es zu einem Barometer in der globalen Markenlandschaft macht.

In diesem Jahr stieg Haiers globales Ranking in der BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2020 von Platz 89 im vergangenen Jahr auf Platz 68, wobei der Markenwert von 16,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 18,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 zunahm.

Kantar hat die Kategorie der IoT-Ökosystem-Marke 2019 eingeführt und zum zweiten Mal in diesem Jahr Haier verliehen, was die kontinuierliche Anerkennung von Haiers führender Position im IoT-Sektor zeigt.

Haier hat den Nutzen und Wert einer IoT-Ökosystem-Marke durch seine ausgezeichnete Antwort auf globale Herausforderungen, wie die COVID-19-Pandemie, unter Beweis gestellt.

2019 gelang es Haier Smart Home, einer Marke der Haier Group im Bereich Smart-Home-Ökosystem, trotz des allgemeinen Rückgangs der weltweiten Haushaltsgeräteindustrie ein Wachstum bei Umsatz und Nettogewinn zu erzielen. So erreichte der Ökosystem-Umsatz 4,8 Milliarden Yuan, was einem Anstieg von 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Haier Biomedical, ein Pionier in der Anwendung von Kühllagertechnologie für Biosicherheit und IoT, erreichte im ersten Quartal 2020 ein Umsatzwachstum von 32,74 Prozent und einen Anstieg der Auslandseinnahmen um 92,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Zwischenzeitlich hat COSMOPlat, eine tonangebende Mass-Customization-Plattform von Haier, einen enormen Beitrag beim Kampf gegen die COVID-19-Pandemie mit entsprechender Wertschöpfung geleistet, indem es die Wiederaufnahme von Arbeit und Produktion erleichtert und die geschäftliche Transformation von KMUs beschleunigt.

Haier führt seine robuste Entwicklung als Ökosystem-Marke auf ein Konzept namens "Rendanheyi-Modell" zurück, das von seinem Gründer Zhang Ruimin entwickelt wurde und jeden Mitarbeiter dazu ermutigt, seinen persönlichen Wert zu maximieren, indem er maximalen Wert für die Kunden schafft.

Als Marke, die sich an Nutzungsszenarien orientiert, möchte Haier den Anwendern Lösungen für ihr Streben nach einem besseren Leben bieten. Und als Ökosystem-Marke engagiert sich Haier dafür, andere Branchen und Unternehmen in die Lage zu versetzen, ein sich weiterentwickelndes Ökosystem aufzubauen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1198257/0630_Haier.jpg