Hailir Pesticides and Chemicals group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hailir Pesticides and Chemicals group hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 CNY gegenüber 0,280 CNY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hailir Pesticides and Chemicals group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,01 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,34 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at