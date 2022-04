Hailir Pesticides and Chemicals group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hailir Pesticides and Chemicals group hat am 26.04.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,32 CNY. Im Vorjahr waren 1,71 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,70 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,23 Milliarden CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,55 CNY und einen Umsatz von 4,09 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at