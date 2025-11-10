HAIN CELESTIAL GROUP: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HAIN CELESTIAL GROUP äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 394,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 367,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at