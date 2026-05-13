HAIN CELESTIAL GROUP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

HAIN CELESTIAL GROUP hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,17 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,32 Prozent auf 338,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 390,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at