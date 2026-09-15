HAIN CELESTIAL GROUP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

HAIN CELESTIAL GROUP hat am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,68 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,060 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 263,1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 27,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 363,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

HAIN CELESTIAL GROUP vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 3,360 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,890 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,35 Milliarden USD – eine Minderung um 13,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,56 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,160 USD und einen Umsatz von 1,35 Milliarden USD beziffert.

Redaktion finanzen.at