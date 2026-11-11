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11.11.2026 06:31:29
HAIN CELESTIAL GROUP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HAIN CELESTIAL GROUP hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,12 USD gegenüber -0,230 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,25 Prozent auf 260,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 367,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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