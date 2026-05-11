Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

HAIN CELESTIAL GROUP Aktie

HAIN CELESTIAL GROUP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908170 / ISIN: US4052171000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.05.2026 13:44:46

Hain Celestial Q3 Loss Narrows, Stock Up In Pre-market

(RTTNews) - The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN), a packaged food company, Monday reported lower loss for the third quarter compared to the same period last year. However, revenue declined.

In pre-market, HAIN shares were trading up 12 percent.

Quarterly loss narrowed to $106 million $1.17 per share from $135 million or $1.49 per share of last year, on account of lower goodwill impairment charge of $31 million this quarter as opposed to $110.25 million of the previous year.

Excluding items, loss was $1.25 million or $0.01 per share compared to earnings of $6.05 million or $0.07 per share in the prior period.

However, revenue decreased 13 percent to $338 million from $390 million of the same period, last year.

In pre-market activity, HAIN shares were trading at $0.73, up 12.09% on the Nasdaq.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.

mehr Nachrichten

Analysen zu HAIN CELESTIAL GROUP INC.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HAIN CELESTIAL GROUP INC. 0,68 1,31% HAIN CELESTIAL GROUP INC.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen