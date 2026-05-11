HAIN CELESTIAL GROUP Aktie
WKN: 908170 / ISIN: US4052171000
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11.05.2026 13:44:46
Hain Celestial Q3 Loss Narrows, Stock Up In Pre-market
(RTTNews) - The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN), a packaged food company, Monday reported lower loss for the third quarter compared to the same period last year. However, revenue declined.
In pre-market, HAIN shares were trading up 12 percent.
Quarterly loss narrowed to $106 million $1.17 per share from $135 million or $1.49 per share of last year, on account of lower goodwill impairment charge of $31 million this quarter as opposed to $110.25 million of the previous year.
Excluding items, loss was $1.25 million or $0.01 per share compared to earnings of $6.05 million or $0.07 per share in the prior period.
However, revenue decreased 13 percent to $338 million from $390 million of the same period, last year.
In pre-market activity, HAIN shares were trading at $0.73, up 12.09% on the Nasdaq.
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