Hainan Airlines Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hainan Airlines Company hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,06 CNY gegenüber 0,070 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,35 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at