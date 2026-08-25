Hainan Airlines Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hainan Airlines Company gab am 24.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Umsatzseitig wurden 2,50 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hainan Airlines Company 2,14 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at