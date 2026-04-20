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20.04.2026 06:31:29
Hainan Airlines Company legte Quartalsergebnis vor
Hainan Airlines Company hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Auf der Umsatzseite hat Hainan Airlines Company im vergangenen Quartal 2,12 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hainan Airlines Company 1,88 Milliarden USD umsetzen können.
Der Jahresumsatz wurde auf 9,52 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 9,06 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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