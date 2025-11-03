Hainan Airlines Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hainan Airlines Company stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Hainan Airlines Company hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,99 Prozent auf 2,84 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at