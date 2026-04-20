20.04.2026 06:31:29

Hainan Airlines Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hainan Airlines Company hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 15,03 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,050 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hainan Airlines Company -0,020 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hainan Airlines Company in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68,42 Milliarden CNY im Vergleich zu 65,19 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Montag mit Verlusten erwartet. Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen