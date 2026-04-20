Hainan Airlines Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hainan Airlines Company hat am 17.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,070 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 15,03 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 11,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,51 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 0,050 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hainan Airlines Company -0,020 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hainan Airlines Company in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 68,42 Milliarden CNY im Vergleich zu 65,19 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at