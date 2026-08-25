Hainan Airlines Company: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hainan Airlines Company hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hainan Airlines Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,04 Milliarden CNY im Vergleich zu 15,48 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at