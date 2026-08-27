|
27.08.2026 06:31:29
Hainan Haiqi Transportation Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Hainan Haiqi Transportation Group hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Hainan Haiqi Transportation Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26,84 Prozent auf 130,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 177,8 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.