Hainan Haiqi Transportation Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hainan Haiqi Transportation Group hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Hainan Haiqi Transportation Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26,84 Prozent auf 130,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 177,8 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at