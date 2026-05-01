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01.05.2026 06:31:29
Hainan Haiqi Transportation Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hainan Haiqi Transportation Group hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 151,1 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 181,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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