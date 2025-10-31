Hainan Haiqi Transportation Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hainan Haiqi Transportation Group lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Hainan Haiqi Transportation Group ein Ergebnis je Aktie von 0,010 CNY vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,65 Prozent auf 126,4 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 187,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at