Hainan Huluwa Pharmaceutical Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hainan Huluwa Pharmaceutical Group A veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CNY gegenüber 0,010 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Hainan Huluwa Pharmaceutical Group A im vergangenen Quartal 174,0 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 49,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hainan Huluwa Pharmaceutical Group A 343,7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at