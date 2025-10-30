Hainan Island Construction: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hainan Island Construction stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 913,0 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hainan Island Construction 797,9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at