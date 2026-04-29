Hainan Island Construction: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hainan Island Construction präsentierte in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Hainan Island Construction hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,74 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 67,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at