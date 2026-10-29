Hainan Island Construction stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hainan Island Construction hat am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz lag bei 1,23 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 34,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 913,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at