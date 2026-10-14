Hainan Jinpan Smart Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hainan Jinpan Smart Technology A hat sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,53 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,480 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,55 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,04 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at