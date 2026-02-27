Hainan Jinpan Smart Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hainan Jinpan Smart Technology A hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 CNY, nach 0,380 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 2,11 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,10 Milliarden CNY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,44 CNY beziffert, während im Vorjahr 1,29 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hainan Jinpan Smart Technology A 7,30 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,60 CNY sowie einen Umsatz von 8,73 Milliarden CNY belaufen.

