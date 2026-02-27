|
27.02.2026 06:31:29
Hainan Jinpan Smart Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hainan Jinpan Smart Technology A hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 CNY, nach 0,380 CNY im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 2,11 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,10 Milliarden CNY umgesetzt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,44 CNY beziffert, während im Vorjahr 1,29 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hainan Jinpan Smart Technology A 7,30 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,60 CNY sowie einen Umsatz von 8,73 Milliarden CNY belaufen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.