27.02.2026 06:31:29

Hainan Jinpan Smart Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hainan Jinpan Smart Technology A hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 CNY, nach 0,380 CNY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 2,11 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,10 Milliarden CNY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,44 CNY beziffert, während im Vorjahr 1,29 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hainan Jinpan Smart Technology A 7,30 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,06 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,60 CNY sowie einen Umsatz von 8,73 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09:50 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
09:50 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen